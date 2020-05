Les recettes d'Airesis progressent mais la rentabilité baisse

mercredi, 29.04.2020

Le résultat brut d'exploitation de la société vaudoise Airesis a chuté à -4,1 millions en 2019, contre 5,2 millions un an plus tôt.

Airesis détient une participation de 77% dans Le Coq Sportif et de 92% dans Movement. (Keystone)

La société d'investissement vaudoise Airesis a enregistré des revenus en hausse de 3% en 2019 à 157,5 millions de francs. Pour autant, la rentabilité a souffert, a indiqué l'entreprise mercredi.

Le résultat brut d'exploitation (Ebitda) a chuté à -4,1 millions, contre 5,2 millions un an plus tôt. Le résultat net attribuable aux actionnaires s'est creusé à -11,4 millions, contre -0,89 millions un an plus tôt.

Airesis a déjà publié mi-mars ses résultats pour sa principale participation, l'équipementier français Le Coq sportif. La société a vu sa rentabilité chuter en territoire négatif l'année dernière, avec un Ebitda de -1,5 million d'euros, en raison notamment de difficultés rencontrées sur une collection de chaussures. La marge correspondante s'est repliée de 5 points de base à 45%.

Le chiffre d'affaires de sa principale participation a progressé de 6,9% à 132 millions d'euros, avec une hausse de 32% des ventes du segment textiles mais une chute de 10% dans les chaussures, selon les déclarations de mi-mars.

En 2019, le Coq Sportif a poursuivi son investissement dans le domaine du sport en devenant l'équipementier officiel notamment des équipes nationales de football du Cameroun contribuant ainsi à l'amélioration de la notoriété de la marque.

La présence en Suisse a été renforcée avec l'ouverture d'une filiale à Lausanne.

En outre, la marque suisse Movement, une autre participation d'Airesis, a profité d'une hausse des ventes de 0,4 million de francs en 2019, qui ont atteint 10 millions. Les charges opérationnelles ont diminué, à l'exception des charges de personnel et ceci en raison d'une augmentation rétroactive des barèmes salariaux en Tunisie.

La marge brute quant à elle a subi une légère diminution suite à l'augmentation des coûts d'achat de matières premières, atteignant 5,2 millions de francs. Le résultat opérationnel est passé de 0,23 à 0,63 millions de francs.

