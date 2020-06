Lonza recrute un haut dirigeant de Roche, Pierre-Alain Ruffieux, comme CEO

vendredi, 05.06.2020

Le responsable des opérations techniques de l’activité Pharma de Roche, Pierre-Alain Ruffieux, est nommé directeur général de Lonza.

Le nouveau responsable prendra ses fonctions au sein de l'entreprise bâloise Lonza en novembre, succédant au président du conseil d'administration Albert Baehny. (Keystone)

Lonza s'est trouvé un nouveau patron. Le fournisseur bâlois de produits de base pour les industries chimique et pharmaceutique a nommé à sa tête Pierre-Alain Ruffieux. Actuellement en charge des opérations techniques de l'activité Pharma du géant Roche, le nouveau responsable prendra ses fonctions le 1er novembre, succédant au président du conseil d'administration Albert Baehny, lequel assure l'intérim.

En poste chez Roche depuis 2015, Pierre-Alain Ruffieux mène quelques 12.000 collaborateurs pour toutes les activités de production commerciale de produits pharmaceutiques ainsi que celles liées à l'approvisionnement, précise vendredi le groupe établi à Bâle et qui dispose d'une importante usine à Viège, en Valais. Pierre-Alain Ruffieux assume des responsabilités en matière de technique, d'assurance qualité et aussi de réglementation.

Titulaire d'un master en chimie et d'un doctorat en biotechnologie de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), il dispose de plus de 20 ans d'expérience dans le développement et la fabrication de médicaments. Avant d'œuvrer pour Roche, il a travaillé douze ans durant pour le compte du voisin et concurrent Novartis.

Marié et père de trois enfant, le cinquantenaire, par ailleurs amateur de voyages, a entamé sa carrière professionnelle chez Serono.

Albert Baehny assume l'intérim en tant que directeur général de Lonza depuis près de six mois, après le départ inattendu de Marc Funk. Ce dernier avait remplacé Richard Ridinger à la tête du groupe début mars 2019.