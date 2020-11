Hendrik David prend les commandes d’Allianz Suisse Immobilier

mercredi, 04.11.2020

Le responsable de la division immobilier cher AFIAA Real Estate Investment, Hendrik David, a été nommé à la tête d'Allianz Suisse Immobilier.

Allianz Suisse Immobilier (ASI) a pourvu son poste de directeur général: Hendrik David, le futur patron, succèdera dès février, à Martin Kaleja. Ce dernier prendra les rênes de Swiss Prime Site (SPS), indique mercredi un communiqué.

Hendrik David est actuellement le responsable de la division immobilier suisse chez AFIAA Real Estate Investment. Auparavant, le Germano-suisse a occupé des positions de cadre auprès notamment de Swisscanto Asset Management et à l'aéroport de Zurich où, il a contribué au projet "The Circle".

Dans le contexte actuel de taux bas, l'immobilier est une composante majeure de notre stratégie de placement avec des rendements attractifs, indique Stefan Rapp, président du conseil d'administration d'Allianz Suisse Immobilier, la filiale de l'assureur.

Actuellement, la firme gère un portefeuille immobilier de plus de cinq milliards de francs. (AWP)