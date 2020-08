Asmallworld: des résultats semestriels solides malgré la crise

jeudi, 27.08.2020

Le réseau social pour personnes fortunées Asmallworld a montré une certaine résistance face à la pandémie de Covid-19 au premier semestre.

Asmallworld affiche un chiffre d'affaires en progression de 4% sur un an à 5,9 millions de francs.(Keystone)

Le résultat brut d'exploitation (Ebitda) du réseau social Asmallworld a clairement flanché, mais le bénéfice net est peu ou prou similaire à celui de l'année dernière. La société zurichoise affiche un chiffre d'affaires en progression de 4% sur un an à 5,9 millions de francs, d'après un communiqué publié jeudi.



Le bénéfice net, lui, a diminué de 3% à 0,33 millions de francs tandis que son Ebitda a régressé de 21% à 0,39 millions.



Les résultats sont conformes aux prévisions formulées par le groupe quelques semaines plus tôt. Asmallworld avait effectivement anticipé des ventes supérieures à la même période en 2019 et un résultat d'exploitation positif malgré l'impact du coronavirus sur l'évolution de ses affaires.



Le nombre de membres du réseau social a augmenté de 11% sur un an, passant à 60'821 en juin 2020.



Concernant la suite de son exercice, Asmallworld s'attend au deuxième semestre à des ventes comparables à celles du premier et estime qu'il sera "rentable pour l'ensemble de l'année".



Même si les demandes de voyages sont en berne, le groupe affiche sa volonté d'être "bien positionné pour le moment où les réservations de voyages reprendront", notamment en poursuivant le développement de son nouveau service "asmallworld collection".(AWP)