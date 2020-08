U-Blox dans le collimateur du régulateur boursier

vendredi, 14.08.2020

L'examen porte sur les prescriptions concernant les devoirs d'annonce réguliers, en particulier l'obligation de transmettre des faits à déclarer dans les délais. (Keystone)

Le régulateur de la Bourse suisse SIX Exchange Regulation (SER) a ouvert une enquête contre U-Blox, invoquant une "possible violation des prescriptions concernant les devoirs d'annonce réguliers", dans un communiqué publié vendredi.

L'examen porte "sur les prescriptions concernant les devoirs d'annonce réguliers, en particulier l'obligation de transmettre des faits à déclarer dans les délais". Les faits reprochés au producteur de puces de géolocalisation et de communication sans fil concernent la période du 28 août 2018 au 26 mars 2020. (AWP)