Le nouvel accès à l’UE menace la gramme de produits d’un fabricant medtech sur deux en Suisse

jeudi, 10.09.2020

Le redimensionnement induit par le règlement RDM peut dépasser 20%, selon l'étude bisannuelle de Swiss Medtech. Le secteur prévoit pourtant de recruter.

Piotr Kaczor



L’introduction des nouvelles réglementations européennes sur les dispositifs médicaux (RDM) et sur les diagnostics in vitro (RDIV) aura de lourdes conséquences sur le secteur des technologies médicales en Suisse. Près de 40% des entreprises (fabricants, fournisseurs et revendeurs) s’attendent à...