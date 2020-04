La HES-SO prend des mesures pour assurer la validation du semestre

mercredi, 08.04.2020

Le Rectorat et les hautes écoles de la HES-SO ont adopté un premier train de mesures relatives au calendrier académique, aux examens, aux admissions encore aux contributions financières.

L’octroi des crédits ECTS reste soumis dans tous les cas à un acte formel d’évaluation, mais les dates et les modalités des évaluations pourront cependant être modifiées.

Les mesures de rigueur prises pour endiguer la pandémie du coronavirus impactent les conditions d’enseignement et d’études au sein des hautes écoles de la HES-SO. En particulier, l’enseignement a été suspendu pendant une semaine et un important dispositif d’accompagnement pédagogique a été mis en place pour soutenir les enseignants et les professeurs dans la refonte de leurs cours et assurer un enseignement à distance de qualité. Grâce à ces mesures, la grande majorité des cours sont aujourd’hui assurés à distance pour les quelque 21.000 étudiant-es de la HES-SO.

Maintien des examens et des évaluations

Néanmoins, des adaptations sont nécessaires dans les formations professionnalisantes de la HES-SO, qui s’appuient en très grande partie sur un apprentissage pratique et appliqué. Certaines activités ne peuvent ainsi pas être enseignées à distance, en particulier dans les domaines artistiques (p.ex. productions, ateliers, cours de musique d’ensemble), dans l’ingénierie (p.ex. laboratoires) et la santé (p.ex. manipulations, gestes médicaux).

Dans ce contexte, le Rectorat et les hautes écoles de la HES-SO ont adopté aujourd’hui un premier train de mesures visant à assurer une équité de traitement tout en s’adaptant aux situations particulières et à la diversité disciplinaire qui caractérise la HES-SO.

De manière à assurer la qualité et la pleine reconnaissance des compétences des diplômés de la HES-SO, il n’y aura pas de validation automatique. L’octroi des crédits ECTS reste soumis dans tous les cas à un acte formel d’évaluation, mais les dates et les modalités des évaluations pourront cependant être modifiées.

Pas de pénalité en cas d’échec ou d’absence à un examen

L’échec à un module du semestre de printemps 2020 (ou à une remédiation du semestre précédent) ne sera pas comptabilisé. Les étudiants qui ne se présenteront pas à une évaluation du semestre de printemps 2020 et qui en auront fait la demande dans les délais impartis seront formellement excusés, et leur absence ne sera pas considérée comme une tentative. Dans les deux cas, les délais d’études seront rallongés si nécessaire.

Quid des étudiants réquisitionnés/engagés – volontairement ou non – pour faire face à la crise sanitaire ? «Parce qu’il importe à la HES-SO de valoriser et reconnaître cet engagement au service de la société, les hautes écoles mettront en place un dispositif novateur permettant d’accorder des crédits ECTS par équivalence. » annonce la HES-SO.

Pour bénéficier de ce dispositif, l’activité des étudiants devra être liée au champ de compétences spécifiques de leurs études. Une analyse sera menée au cas-par-cas pour déterminer si les expériences pratiques ont permis d’acquérir des compétences équivalentes aux compétences enseignées.

De plus, les hautes écoles de la HES- SO pourront accorder sur demande des aménagements sur les modalités de paiement de la taxe d’études, et les contributions aux frais d’études pourront être réduites.

