Prêter à ceux qui en ont le moins besoin...

samedi, 04.04.2020

Le record hebdomadaire de nouveaux emprunts a été battu en quatre jours: 43 émetteurs IG et 98,1 milliards de dollars de dette.

Catherine Reichlin*



Comment faire renaître un marché de ses cendres? En utilisant la méthode qui fait ses preuves depuis la crise financière: en injectant des liquidités. Si l’annonce du 15 mars de la Fed de couper ses taux à zéro et de lancer un programme d’assouplissement quantitatif de 750 milliards de dollars a brièvement suspendu la chute du marché obligataire de qualité «investissement» (IG), cela n’a pas été suffisant. Il a fallu attendre le 24 mars et l’annonce de l’achat de dette d’entreprises par la Fed pour raviver le marché, autant en termes de performance que nouvelles émissions. Le record hebdomadaire de nouveaux emprunts a été battu en... quatre jours: 43 émetteurs IG et 98,1 milliards de dollars de dette, davantage que sur tout février.

Alors, avec cet appétit, pourquoi l’obligataire HY n’a-t-il pas suivi la même tendance? En premier lieu, parce que le HY n’est pas inclus dans le programme de la Fed. Il souffre également de l’afflux d’«anges déchus» comme Ford ou encore Kraft Heinz qui, suite à un abaissement de leur note de crédit, ont perdu leur statut IG. Le mois de mars a été record avec, selon Deutsche Bank, 90 milliards de dollars d’émissions existantes qui ont rejoint HY, portant le montant 2020 à 120 milliards de dollars.

Les perspectives ne sont pas encourageantes: entre 184 milliards et 550 milliards de dollars, pour les plus pessimistes, pourraient encore rejoindre la catégorie cette année. Entre offre excédentaire et chute de la demande, le marché du HY est pris entre deux feux mais reste, pour l’instant, surtout affecté par des facteurs de liquidité. Ces chiffres colossaux sont aussi la conséquence de la part croissante du segment BBB depuis la crise financière.

Au risque d’être nostalgique, ils sont loin les jours où Toyota, General Electric, Rabobank ou encore Pfizer étaient notés AAA, soit la meilleure note de crédit possible. Pfizer (A+) a fait partie de ces émetteurs qui se sont financés la semaine dernière. Après une prime de risque initiale de 238bp, Pfizer est parvenu à émettre 1.250 milliard de dollars à 10 ans avec une prime de 185bp. Une bonne affaire? Clairement moins que la prime de 75bp que le groupe avait payé en mars 2019 pour émettre à 10 ans également.

Mais au final, l’effondrement des taux compense largement l’écartement de la prime de risque et les concessions à payer pour accéder au marché primaire: pour servir cette nouvelle dette, Pfizer va payer chaque année 2.625% d’intérêt aux détenteurs contre... 3,45% pour celle émise en 2019. L’on comprend dès lors que pour de nombreux trésoriers, l’aubaine reste importante, surtout avec un manque de visibilité conjoncturelle et avec un acheteur de taille dans le marché.

Dans ce contexte pas de doute, les nouvelles émissions IG vont continuer à tenir le haut du pavé. Une opportunité pour les investisseurs? Oui mais la sélectivité reste primordiale et, paradoxalement, prêter à ceux qui en ont le moins besoin s’avèrera sans doute la meilleure des stratégies. Un ange déchu, n’a-t-il pas été IG?

* Responsable recherche financière, Mirabaud & Cie