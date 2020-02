L’heure de vérité approche pour Clariant

lundi, 17.02.2020

Le recentrage du portefeuille sur des spécialités chimiques et les désinvestissements y relatifs créent de la valeur. La valorisation stand-alone paraît déjà élevée.

Philippe Rey



Hariolf Kottmann. Clariant peut aller de l'avant en disposant désormais d'une base plus petite et plus rentable.