Innovation: lancement de la 5e édition du programme Kickstart

mardi, 07.04.2020

Le programme suisse d’accélération Kickstart recherche de prometteuses start-up dans les domaines de l’économie circulaire, l'edtech, la fintech, la foodtech, les smart cities, la healthtech et la fintech.

MH



Cette année, l'économie circulaire constitue un nouveau pôle d’activité.(Pixabay)

La phase d’inscription à la cinquième édition du programme Kickstart à Zurich a démarré lundi. Les start-up choisies à l’issue du programme rencontreront et travailleront avec de grandes entreprises de pointe dans le but de former des partenariats innovants et des projets pilotes.

Le concours est ouvert aux start-up à forte croissance, suisses ou étrangères, actives dans les domaines suivants: Circular Economy, EdTech & New Work, FinTech & InsurTech, Food & Retail Tech, HealthTech et Smart City & Technology.

Cette année, l'économie circulaire constitue un nouveau pôle d’activité. Elle sera mise en œuvre en coopération avec Impact Hub Switzerland, dans le cadre de l'initiative Circular Economy Transition.

"L'objectif est de soutenir la collaboration entre startups et des organisations des secteurs public et privé en Suisse et au-delà, afin de mettre en œuvre davantage de modèles et de pratiques circulaires. Les innovations basées sur les technologies peuvent accélérer de manière significative la transition vers une économie circulaire en Suisse", explique Holger Schmid, directeur suisse de la Fondation MAVA.

Développement romand

Depuis sa création en 2015, Kickstart est devenue l'une des plus grandes plateformes d'innovation en Europe, elle met notamment en place des programmes de scale-up pour les start-up à forte croissance en collaboration avec de nombreuses entreprises suisses de premier ordre. Cette année, Kickstart se tourne également vers la Suisse romande en collaboration avec Impact Hub Lausanne et Genève.

"Nous avons choisi de renforcer notre réseau en Suisse romande. Cette région est en effet devenue un pôle incontournable au niveau de la technologie et du développement durable", explique Katka Letzing, co-fondatrice et co-directrice de Kickstart.

Amanda Byrde, co-fondatrice d’Impact Hub Lausanne et Genève coordonne le développement romand: "Connecter l’industrie aux start-up issues du bassin lémanique est notre objectif premier. L’EPFL attire en effet dans la région un vivier de start-up à la pointe de la technologie. Elles pourront contribuer activement au développement de l'économie circulaire. »

La soumission de candidatures dans le cadre du programme d'innovation Kickstart 2020 s'étend du 6 avril au 18 mai.