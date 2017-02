Dätwyler voit son bénéfice net reculer en 2016, mais maintient le dividende

mardi, 07.02.2017

Le profit net de Dätwyler est ressorti à 57,6 millions de francs en 2016, en repli de 30%. Les dépenses liées au rachat manqué du britannique Premier Farnell, ainsi que de frais de couverture de change et des pertes sur devises ont pesé sur le résultat net.

Le conseil d'administration propose de maintenir le dividende inchangé à 2,20 francs par action au porteur.

Le conglomérat industriel Dätwyler a vu son bénéfice net reculer l'année dernière sous l'effet de la reprise avortée de Premier Farnell. Le groupe a néanmoins amélioré son résultat d'exploitation et ses ventes. Les dividendes ont été maintenus et la direction a relevé ses objectifs de rentabilité.



Le bénéfice d'exploitation (Ebit) a quant à lui bondi de 15,9% à 146,1 millions de francs, la marge s'améliorant de 1,2 point à 12,0%. Le chiffre d'affaires, déjà dévoilé en janvier, a progressé de 4,3% à 1,2 milliard.



Pour la suite, la direction s'est déclarée "optimiste" de pouvoir accélérer la croissance grâce à des acquisitions et au renforcement de ses capacités existantes. Pour 2017, elle table sur un chiffre d'affaires entre 1,25 et 1,35 milliard de francs. La marge Ebit a été relevée entre 11% et 14%. - (awp)