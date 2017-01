Kudelski et Samsung entament un nouveau partenariat pour déployer TVkey

mercredi, 04.01.2017

Le produit TVkey a été lancé par Nagra, la filiale de Kudelski en septembre dernier. La société avait alors affiché ses ambitions de rendre la solution accessible aux acteurs de l'industrie dès 2017.

Le produit TVkey a été lancé par Nagra, la filiale de Kudelski en septembre dernier. La société avait alors affiché ses ambitions de rendre la solution accessible aux acteurs de l'industrie dès 2017.

Le spécialiste de la cybersécurité Kudelski et le coréen Samsung entament un partenariat stratégique en vue de proposer sous licence la technologie TVkey aux autres acteurs de l'industrie. La technologie est basée sur une clé USB permettant de se connecter et d'accéder à des contenus payants directement via la télévision et sans passer par une box internet, ont indiqué les deux entreprises partenaires dans un communiqué conjoints.

Pour l'utilisateur, la solution est pratique car aucune installation n'est requise, il leur suffit d'acheter les services télévisuels désirés via une application TV, un site internet ou un call center. Pour les opérateurs de chaînes payantes, cela simplifie le processus d'acquisition de nouveaux clients, souligne le communiqué.

Concrètement, une entité tierce, crée par Samsung et Nagra, commercialisera la technologie TVkey sous licence aux autres acteurs de l'industrie, ce qui permettra un déploiement plus rapide. Les conditions d'utilisation et les spécifications techniques seront mises à disposition des partenaires dès mi-2017.

La technologie est compatible avec une sélection de téléviseurs Samsung récents et protège les contenus comme le requiert l'industrie audiovisuelle.

Le produit TVkey a été lancé par Nagra, la filiale de Kudelski en septembre dernier. La société avait alors affiché ses ambitions de rendre la solution accessible aux acteurs de l'industrie dès 2017.

La nouvelle ne suffisait pas à réjouir les investisseurs à la Bourse. Peu avant 10h, le titre déclinait 1,38% à 17,85 CHF. Dans un commentaire UBS a abaissé l'objectif de cours pour le titre et expliqué que les objectifs de la société en matière d'Ebit sont synonymes de déceptions pour certains investisseurs.(awp)