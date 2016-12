Conjoncture: le Seco maintient ses prévisions pour la période 2016-2018

jeudi, 15.12.2016

Le produit intérieur brut helvétique doit progresser de 1,5% cette année, en dépit d'une stagnation au troisième trimestre, de 1,8% l'an prochain et de 1,9% en 2018, selon le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco).

Sur le front de l'emploi, le Seco mise aussi sur une amélioration progressive grâce à la reprise conjoncturelle et le chômage doit s'établir à 3,3% en 2016, pour s'amenuiser à 3,2% en 2017 et à 3,1% en 2018.

Le groupe d'experts de la Confédération maintient ses projections de croissance pour l'économie suisse, à l'occasion de son évaluation d'hiver. Le produit intérieur brut helvétique doit ainsi progresser de 1,5% cette année, en dépit d'une stagnation au troisième trimestre, de 1,8% l'an prochain et de 1,9% en 2018, rappelle le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) jeudi. L'accélération graduelle doit être soutenue par la demande intérieure comme par le commerce extérieur.



Le maintient de la projection pour 2016 répond à une accélération attendue en fin d'année, comme semblent l'indiquer le dernier indice des directeurs d'achat dans l'industrie et le baromètre du Centre de recherches conjoncturelles (KOF).



Le demande intérieure doit être soutenue par une reprise du marché du travail assortie d'une modeste augmentation des salaires, ainsi que par la croissance démographique. Investissements dans la construction et dans les biens d'équipements doivent aussi gagner modérément en importance.



Le commerce extérieur doit pour sa part bénéficier d'une forte augmentation de la demande pour les produits chimiques et pharmaceutiques.



Sur le front de l'emploi, le Seco mise aussi sur une amélioration progressive grâce à la reprise conjoncturelle et le chômage doit s'établir à 3,3% en 2016, pour s'amenuiser à 3,2% en 2017 et à 3,1% en 2018.



L'inflation doit toujours s'inscrire en négatif de 0,4% pour l'année en cours, avant de repasser en terrain positif et s'inscrire à 0,2% pour 2017 et 2018.



Les turbulences politiques représentent les risques les plus importants pour l'économie actuellement, analyse le Seco, qui énumère les conséquences des verdicts des référendums en faveur du Brexit ou en défaveur de la réforme constitutionnelle en Italie, ainsi que les prochaines échéances électorales en Allemagne ou en France. De fortes corrections sur le Vieux continent risquent de raviver l'appréciation du franc.



Les experts fédéraux s'inquiètent aussi et surtout de l'orientation à venir des politiques économiques et commerciales aux Etats-Unis. Un durcissement des tendances protectionnistes risque de grever encore l'évolution d'un commerce mondial déjà anémique et prétériter les perspectives pour les exportations helvétiques. - (awp)