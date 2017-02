Vontobel voit son bénéfice net bondir de moitié en 2016

mercredi, 08.02.2017

Le groupe bancaire Vontobel a bouclé 2016 sur une envolée du bénéfice net de près de la moitié (+46,8%), à 264,4 millions de francs. Le gestionnaire zurichois confirme la tendance positive des précédentes années, malgré les difficultés rencontrées sur les marchés, indique-t-il mercredi. Les conditions continueront d'être compliquées en 2017, prophétise la direction.



Le conseil d'administration de Vontobel proposera le 4 avril aux actionnaires le versement d'un dividende relevé à 2,00 francs par action, contre 1,85 l'année précédente.



Le produit d'exploitation s'est fixé à 1,08 milliard de francs, ce qui représente une progression de 9,4%, selon le communiqué.



La masse sous gestion s'est étoffée de 1,6% à 138,5 milliards de francs, pour des encours totaux de 155,5 milliards (+5,1%). Vontobel a enregistré des afflux nets d'argent de 5,1 milliards de francs. La boutique Qualitiy Growth a elle subi des sorties nettes de 15,7 milliards de francs.



La banque zurichoise satisfait presque toutes les attentes du consensus AWP. C'est le cas pour le produit d'exploitation, le bénéfice net, le dividende et les afflux nets, prévus respectivement à 1,03 milliard, 249,3millions , 1,96 franc et -6,8 milliards. La masse sous gestion, que la moyenne des analystes plaçait à 142,4 milliards, déçoit.



La volatilité sur les marchés, la faiblesse des taux d'intérêt et les incertitudes politiques font penser à la direction que les difficultés vont se poursuivre durant l'année en cours. De nouveaux objectifs avec pour horizon l'année 2020 seront présentés au mois d'août. - (awp)