Vontobel publie des résultats semestriels en demi-teinte

mardi, 28.07.2020

Le produit d'exploitation de la banque zurichoise Vontobel est ressorti pratiquement au même niveau qu'au cours des six premiers mois de l'exercice précédent. Le bénéfice net en recul surprend tout de même en bien les analystes.

Le groupe s'estime bien armé si une récession devait se profiler et maintient ses objectifs financiers pour le reste de l'année.(Keystone)

Vontobel a publié des résultats en demi-teinte au terme du premier semestre 2020 mais le groupe reste confiant pour la suite de l'exercice, fait-il savoir dans un communiqué paru mardi.



Le produit d'exploitation de la banque zurichoise est ressorti pratiquement au même niveau qu'au cours des six premiers mois de l'exercice précédent, soit à 623,0 millions de francs, ce qui correspond à une baisse de 0,4%. Mais surtout ce résultat est inférieur aux 633,7 millions de francs prévus par les analystes interrogés par AWP.



Le bénéfice net, par contre, qui s'est établi à 129,2 millions, et bien qu'il soit ainsi en recul de 1,4% par comparaison avec la période janvier-juin 2019, surprend en bien le consensus des analystes qui prévoyaient 124,4 millions.



Vontobel a aussi réussi à faire évoluer positivement la croissance de son argent frais net de 7,4 milliards de francs, soit une hausse de 7,5% sur une base annualisée, ce qui dépasse sa fourchette cible comprise entre 4% et 6%.



Zeno Staub, le directeur général de Vontobel, qualifie 2020 d'année "extraordinaire" jusqu'à ce jour. Malgré un environnement jugé "difficile" , avec le coronavirus et des taux toujours bas, le groupe s'estime bien armé si une récession devait se profiler et maintient ses objectifs financiers pour le reste de l'année.(AWP)