Banque cantonale de Glaris: repli du bénéfice net en 2016, hausse du dividende

mercredi, 08.02.2017

Le produit d'exploitation de la Banque cantonale de Glaris (GLKB) s'est amélioré de 7,8% à 65,6 millions de francs.

La Banque cantonale de Glaris (GLKB) a en 2016 a enregistré un bénéfice net en baisse de 12% à 17,5 millions de francs. Par contre le résultat d'exploitation a progressé de 12% à 19,6 millions de francs. Le dividende sera augmenté à 0,80 franc contre 0,70 franc il y a un an, indique l'établissement mercredi.



Pendant la période sous revue, le produit d'exploitation s'est amélioré de 7,8% à 65,6 millions de francs. Les opérations sur taux d'intérêts ont généré 48,5 millions de francs (+4%) et les commissions et services ont permis d'encaisser 9 millions de francs (-7,6%). Les activités de négoce ont bondi de 47% à 5,5 millions de francs.



La GLKB a dépassé les prévisions de la Banque cantonale de Zurich (ZKB). Cette dernière s'attendait à un produit d'exploitation de 63,8 millions de francs, un résultat d'exploitation de 19,7 et un bénéfice net de 16,7 millions de francs.



Les charges d'exploitation ont augmenté de 7,6% à 40,6 millions de francs. La banque doit pour la première fois s'acquitter de la totalité des impôts sur le bénéfice et le capital, précise-t-elle. Les impôts à la Confédération, aux canton et communes se sont ainsi établis à 3,3 millions de francs contre 0,9 million il y a un an.



La somme du bilan s'est étoffée de 5,8% à 5,3 milliards de francs. Les créances hypothécaires ont avancé de 6,8% à 4,2 milliards et les avoirs de la clientèle se sont enrobés de 2,1% à 3,3 milliards.



Par ailleurs, l'administrateur Theo Prinz sera remplacé par Markus Heusler lors de la prochaine assemblée générale. - (awp)