EMS-Chemie voit ses ventes reculer au premier semestre

vendredi, 10.07.2020

Le producteur de polymères grison a présenté ce vendredi un chiffre d’affaires net en déclin de 26,4% au premier semestre 2020 par rapport au premier semestre de l’année précédente. En raison de l’effondrement du marché, l’entreprise prévoit un Ebit pour 2020 en recul.

Malgré des ventes en déclin, le chiffre d'affaires s'inscrit dans le haut des prévisions des analystes.(keystone)

Le chimiste EMS-Chemie a maintenu sa rentabilité opérationnelle au premier semestre 2020 malgré des volumes de vente en baisse du fait de l'impact de la crise du coronavirus sur la demande de biens industriels.

Lire l'édito de Frédéric Lelièvre: A Hong Kong, c’est le libéralisme qu’on assassine

Le producteur de polymères grison présente un chiffre d'affaires net en déclin de 26,4% par rapport au premier semestre 2019, à 849 millions de francs, d'après un communiqué publié vendredi.



L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) a diminué de 25,7% à 256 millions de francs, mais la marge correspondante est en hausse de 30 points de base à 30,2%.



Le résultat avant intérêts et impôts (Ebit) a lui aussi plongé de 27,6% à 229 millions, avec une marge afférente de 26,9%, en repli d'un demi-point de pourcentage.



Le chiffre d'affaire s'inscrit dans le haut des prévisions des analystes consultés par AWP. EMS-Chemie a même dépassé les attentes les plus optimistes au niveau de l'Ebitda et de l'Ebit.



Comme annoncé début février, le conseil d'administration a l'intention de proposer un dividende de 20,00 (19,75) francs par action, qui sera distribué lors de l'assemblée générale annuelle du 8 août prochain.



En raison de l'effondrement du marché, EMS-Chemie prévoit toujours que l'Ebit pour 2020 sera inférieur à celui de l'année précédente. (awp)