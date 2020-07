AMS reste confiant malgré un recul des ventes au 2e semestre

mercredi, 29.07.2020

Le producteur autrichien de semi-conducteurs AMS a enregistré une baisse de ses ventes pour la période d'avril à juin 2020. Il table sur une poussée de croissance pour le troisième trimestre.

Les 460,3 millions de dollars comptabilisés au deuxième semestre 2020 demeurent toutefois 13% supérieurs aux recettes générées sur la même période douze mois plus tôt. (Keystone)

AMS a essuyé un recul séquentiel de ses ventes au cours du deuxième trimestre de 2020, mais les 460,3 millions de dollars comptabilisés demeurent 13% supérieurs aux recettes générées sur la même période douze mois plus tôt.



La demande a été alimentée par les produits grands publics, alors que les débouchés dans l'automobile et l'industrie étaient durement frappés par la pandémie de coronavirus, explique le compte-rendu intermédiaire publié mercredi.



La marge opérationnelle (Ebit) ajustée s'est inscrite à 20%, contre 12% sur la base de comparaison, pour un excédent afférent de 90,1 millions, en hausse de 80% sur un an. Le bénéfice net ajusté a grappillé 4,6 millions à 56,8 millions.



En prenant compte des frais d'acquisition et d'intégration d'Osram toutefois, le bénéfice net a plafonné à 5,9 millions.



Les analystes articulaient en moyenne un chiffre d'affaires de 454,2 millions et un Ebit de 80,7 millions.



La direction anticipe de surcroît une poussée de croissance de 20% sur le troisième partiel en glissement trimestriel, pour générer un chiffre d'affaires de 530 à 570 millions. La marge Ebit ajustée doit s'établir dans un couloir de 21 à 24%. (awp)