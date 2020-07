Le procureur fédéral extraordinaire veut lever l'immunité de Michael Lauber

jeudi, 30.07.2020

Le procureur fédéral extraordinaire ouvre une procédure pénale à l’encontre de Gianni Infantino, le patron de la FIFA, et demande la levée de l’immunité du procureur général Michael Lauber, qui a démissionné mardi soir.

Michael Lauber, pourrait faire l'objet d'une procédure pénale.(Keystone)

Le procureur général de la Confédération, Michael Lauber, pourrait faire l'objet d'une procédure pénale. Le procureur fédéral extraordinaire demande aux commissions parlementaires compétentes de lever son immunité afin d'autoriser l'enquête.



Stefan Keller, nommé fin juin, a clôturé deux plaintes à l'encontre de M. Lauber. Selon ses conclusions, il existe des éléments constitutifs d'un comportement répréhensible en rapport avec la rencontre entre le procureur général, le président de la Fifa, Gianni Infantino et le premier procureur du Haut-Valais, Rinaldo Arnold, communique jeudi l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération.



L'ouverture d'une poursuite pénale contre des membres d'autorités ou des magistrats élus par l'Assemblée fédérale en raison d'infractions en rapport avec leur activité nécessite l'autorisation des commissions compétentes. Le procureur extraordinaire leur demande donc de lever l'immunité de M. Lauber.



Parallèlement, il a ouvert une procédure pénale contre M. Infantino et M. Arnold, qui ne jouissent d'aucune immunité. La présomption d'innocence s'applique pour ces trois personnes, rappelle l'autorité de surveillance.

Démission

M. Lauber a formellement remis sa démission mardi soir. Le délai de résiliation des rapports de travail d'un procureur de la Confédération étant de six mois, il a présenté sa démission pour le 31 janvier. Mais, en raison d'un solde de vacances accumulées, il pourra quitter son poste le 31 août.



A partir du 1er septembre, les affaires officielles du procureur général seront reprises par ses deux adjoints, Ruedi Montanari et Jacques Rayroud. Selon les observateurs, les deux procureurs généraux adjoints ne devraient pas figurer parmi les candidats à la succession de Michael Lauber.



La commission judiciaire des Chambres fédérales se penchera sur les conséquences de la démission de M. Lauber le 19 août. Elle discutera également de la succession. Le prochain procureur général sera élu par l'Assemblée fédérale, au plus tôt lors de la session d'hiver.(AWP)