Le président de Julius Baer souhaite régler rapidement les affaires juridiques

samedi, 07.11.2020

Le président du conseil d'administration de Julius Baer Romeo Lacher se dit notamment confiant d'arriver bientôt à un accord avec le Département américain de la justice.

Julius Baer Romeo, président du conseil d'administration de Julius Baer (Keystone)

Julius Baer fait face à de gros défis. Le président de son conseil d'administration Romeo Lacher et le directeur général Philipp Rickenbacher doivent se débarrasser des anciennes charges. Tous deux travaillent à régler les affaires juridiques historiques aussi rapidement et de manière ciblée que possible, a déclaré le président Lacher dans une interview à Finanz und Wirtschaft (édition du 7 novembre).

Le président s'est dit confiant d'arriver bientôt à un accord avec le Département américain de la justice dans l'affaire Fifa. La banque veut aussi éviter de nouvelles affaires. A cet effet, elle a beaucoup investi ces dernières années dans la culture du risque, les processus et les instruments.

M. Lacher a aussi parlé du système des rémunérations de la banque. L'institut a dans ce domaine des clauses claires qui "peuvent être utilisées" si besoin, faisant allusion au remboursement par l'ancien chef de la banque de la part variable de son salaire.

Le président estime que sa banque est bien positionnée parmi la concurrence internationale. Il est convaincu que la nouvelle stratégie est la bonne pour ces prochaines années et qu'elle créera de la valeur ajoutée pour les actionnaires.

A propos du 4e trimestre et des performances de la banque, le président a relevé que les décisions de la Réserve fédérale américaine en février et mars font que l'on déplore toujours l'absence de revenus des intérêts. Le monde étant ce qu'il est, tous les signaux ne pointent pas au vert. (awp)