Commerce international: Trump veut une liste des "tricheurs"

vendredi, 31.03.2017

Le président des Etats-Unis doit signer deux décrets visant à désigner les causes et les pays responsables du déficit américain.

Donald Trump va demander vendredi à son administration de désigner les pays responsables du déficit commercial américain, dans un avertissement adressé en premier lieu à la Chine.

Selon le secrétaire au Commerce Wilbur Ross, l'objectif est d'aboutir, d'ici 90 jours, à une liste "pays par pays, produit par produit" qui devra identifier les cas de "triche", mais aussi d'accords de libre-échange qui n'ont pas tenu leurs promesses ou encore des règlements non respectés.

"Cela servira de socle pour la prise de décision de l'administration", a-t-il déclaré, rappelant que "la première source de déficit" était la Chine.

La signature de ces décrets intervient à une semaine de la rencontre très attendue entre Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping en Floride.

D'un tweet jeudi soir, M. Trump a prévenu que la rencontre serait "très difficile". "Nous ne pouvons plus avoir d'énormes déficits commerciaux (...) et des pertes d'emplois", a-t-il mis en garde.

Selon le secrétaire au Commerce, une douzaine de pays - parmi lesquels la Japon, l'Allemagne, le Mexique, l'Inde, la France ou encore la Suisse - pourraient être visés par la liste qui sera établie dans les mois à venir, même si cela ne signifie pas nécessairement que des mesures de représailles seront prises.

"Dans certains cas, cela sera simplement qu'ils sont meilleurs que nous pour produire tel ou tel produit ou qu'ils peuvent le produire moins cher", a-t-il expliqué.

Durant toute sa campagne, le magnat de l'immobilier a martelé, avec de forts accents protectionnistes, sa conviction que les Etats-Unis avaient été les grands perdants des accords commerciaux des décennies écoulées.

Il a mis en avant sa volonté de négocier des textes qui ne mènent pas "à des fermetures d'usines" sur le sol américain.

Peu après son arrivée au pouvoir, il a en particulier exigé la renégociation de l'Accord de libre échange nord-américain (Aléna) qui réunit depuis 1994 les Etats-Unis, le Canada et le Mexique.(awp)