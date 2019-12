Innovation: «Le Valais va de plus en plus attirer des cerveaux»

lundi, 18.11.2019

Le président de The Ark, Jean-Albert Ferrez, se montre confiant au sujet du développement économique de son canton, le Valais, notamment grâce aux projets de Lonza à Viège.

Maude Bonvin



«Il y a plus de 600 PME innovantes et industrielles en Valais», rappelle le président de The Ark, Jean-Albert Ferrez, à gauche sur la photo. (The Ark)