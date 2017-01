La Chine veut renforcer l'accord de libre-échange avec la Suisse

lundi, 16.01.2017

Le président chinois Xi Jinping, en visite officielle dans la Confédération, souhaite "perfectionner" la zone de libre-échange entre la Suisse et la Chine.

Le président chinois Xi Jinping, en visite officielle dans la Confédération, souhaite "perfectionner" la zone de libre-échange entre la Suisse et la Chine, a-t-il affirmé dans une tribune publiée lundi dans "Le Temps". Le chef d'Etat, qui participera au Forum mondial de Davos (WEF) et se rendra aux Nations unies à Genève, a également souligné l'importance de l'économie chinoise pour la conjoncture mondiale.

Parmi les dossiers sur lesquels Berne et Pékin devront travailler, Xi Jinping a évoqué vouloir "discuter activement du renforcement de l'accord de libre-échange entre les deux pays" et mettre en place "une plateforme sino-suisse de coopération innovante de qualité et d'autres plateformes pour favoriser la coopération en matière d'innovation entre les entreprises, les établissements d'enseignement supérieur et les institutions de recherche".

Le président chinois a admis que "les gens s'inquiètent des perspectives de l'économie mondiale", avec la montée des mouvements antimondialisation, du populisme et du protectionnisme et les "appels croissants à un réexamen et à une transformation des voies de développement".

Alors que la Chine fait face à un ralentissement de son économie, Xi Jinping a rappelé que l'Empire du milieu "demeurera un vaste marché pour la croissance économique mondiale (et) une destination idéale pour les investisseurs étrangers".

Xi Jinping, arrivé dimanche à Zurich accompagné par une importante délégation, a été reçu à Berne par le Conseil fédéral. Des entretiens officiels sont prévus lundi, selon le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Ils porteront sur le commerce mondial, le système financier mondial, la protection du climat et de l'environnement, ainsi que la situation en Syrie.

Plusieurs questions bilatérales (collaborations scientifiques et économiques, coopération financière notamment) seront aussi abordées.

Berne et Pékin entretiennent "plus de vingt dialogues bilatéraux", a rappelé la cheffe du Detec et présidente de la Confédération, Doris Leuthard, en citant notamment l'économie, les questions financières, mais aussi les droits de l'homme, la migration, le droit du travail, la propriété intellectuelle.(awp)