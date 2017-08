Chine: Xi Jinping veut plus d'importations et d'investissements étrangers

mardi, 18.07.2017

Le président chinois, a Xi Jinping appelé par son homologue américain Donald Trump à réduire le déséquilibre commercial entre les deux pays, a plaidé pour une hausse des importations chinoises.

Le président chinois Xi Jinping réclame des mesures pour libéraliser le commerce et simplifier les procédures d'importation. (Keystone)

"Sur le commerce international, le président chinois Xi Jinping a appelé à accroître activement les importations et à stabiliser les exportations", a indiqué le quotidien China Daily, au lendemain d'une intervention du président chinois devant une instance nationale chargée des affaires économiques et financières.

Il a réclamé des mesures pour libéraliser le commerce et simplifier les procédures d'importation, tout en réduisant les droits de douane sur certains produits de consommation.

Pékin a annoncé la semaine dernière un excédent commercial de 42,7 milliards de dollars en juin, après une hausse de 17,2% de ses importations et de 11,3% de ses exportations sur un an.

La question de l'important déficit commercial américain vis-à-vis de la Chine est l'une des préoccupations du président Trump, qui a accusé Pékin l'an dernier durant sa campagne de "voler" des millions d'emplois aux Etats-Unis.

Il a également reproché à la Chine de sous-évaluer sa monnaie afin de soutenir ses exportations, une accusation abandonnée depuis.

Sur la question de la valeur du yuan, M. Xi a appelé à "maintenir la parité à un niveau relativement stable, raisonnable et équilibré", et à faire progressivement de la monnaie chinoise "une devise internationale", selon l'agence Chine nouvelle.

Le numéro un chinois a également prôné une ouverture accrue du marché national aux investissements étrangers.

"Il a appelé à des efforts plus rapides pour lever les restrictions à l'accès et à la propriété par les étrangers dans des secteurs tels que l'enfance, le troisième âge, l'architecture, la comptabilité, l'audit, le commerce, la logistique, le commerce électronique, l'industrie manufacturière et les services", a rapporté l'agence de presse officielle.

Lors du Forum économique mondial de Davos (Suisse) en début d'année, le président chinois s'était posé en défenseur du libre-échange et de la mondialisation, face aux velléités protectionnistes de Donald Trump.

Mais les milieux d'affaires étrangers présents en Chine avaient souligné les obstacles auxquels il sont fréquemment confrontés dans ce pays.

"Les entreprises à capitaux étrangers doivent bénéficier du traitement national en ce qui concerne les lois et les politiques", a plaidé lundi Xi Jinping. (awp)