Bâloise finalise en Allemagne la vente d'un portefeuille à Frankfurter Leben

vendredi, 03.02.2017

L'assureur Bâloise, via sa filiale Basler Versicherungen, a finalisé la cession de ses activités vie en Allemagne, transaction annoncée en septembre 2015. Ce portefeuille passera de l'unité allemande de Bâloise Life à Frankfurter Leben. Il affiche quelques 130'000 polices d'assurance-vie pour un montant d'investissement de quelque 1,72 milliard d'euros, indique le groupe rhénan.

Les 87 employés concernés ont été intégrés dans l'équipe du repreneur, précise le communiqué. Le prix de l'opération n'avait pas été dévoilé.

L'autorité allemande de surveillance des marchés financiers, la BaFin, a donné son accord à la vente le 5 janvier dernier.

L'assurance vie traditionnelle ne fait plus partie des priorités du groupe Bâloise outre-Rhin. L'assureur entend maintenir l'accent sur les produits liés aux risques biométriques et sur les fonds de rendement.(awp)