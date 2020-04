Eldino: un nouvel e-shop pour les intolérants et les allergiques

mardi, 31.03.2020

Le portail genevois rassemblera des produits qui répondent aux intolérances alimentaires majeures. Ses jeunes créateurs ont lancé un crowdfunding pour concrétiser leur ambition.

SM



Justine Gilliot & Jeremiah Musy. Les cocréateurs veulent concilier intolérance alimentaire et amour de la cuisine.

Sans gluten, sans lactose, sans lait ou végane: cuisiner peut devenir un vrai casse-tête. «Après de longues discussions avec notre entourage lors de la préparation des repas, nous nous sommes rendu compte que près d’une personne sur deux, parmi nos proches, souffrait d’intolérances alimentaires. De plus, tous avaient du mal à trouver des produits de qualité en Suisse», raconte Justine Gilliot, cofondatrice de la plateforme e-commerce Eldino. Encore en construction, la boutique en ligne devrait proposer une centaine de produits à ses débuts. Ils répondront aux besoins et aux goûts de ceux qui mangent sans gluten, sans œufs, sans lactose, sans lait ou de ceux qui sont véganes. «Notre marché cible est suisse. Il comprend les individus souffrant d’allergie ou d’intolérance alimentaire et ceux qui suivent un régime spécifique. Ceci inclut aussi toutes les personnes qui souhaitent manger sainement», décrit cette dernière en précisant qu’elle-même ne supporte pas le lactose.

Selon le Centre d'allergie Suisse, jusqu’à 20% de la population du pays est concerné par une forme d’intolérance alimentaire; alors que seuls 2 à 6% des allergies alimentaires peuvent être prouvées. «Des chiffres en croissance continue», commente Jeremiah Musy, son associé.

Récolte de fonds en cours

Pour concrétiser cet e-portail à la mascotte diplodocus, les fondateurs ont lancé un crowdfunding sur la plateforme We Make It. La somme visée: 24.000 francs. Près de la moitié des fonds ont déjà été levés en une quinzaine de jours. Il en reste encore vingt avant la date limite. «Le montant de ce financement participatif sera alloué à la construction du site internet, à l’achat des premiers produits aux fournisseurs, aux packagings, à du matériel de photographie et à du matériel de cuisine afin de préparer de belles recettes ainsi qu’au budget marketing», décrit Jeremiah Musy. «Ce budget comprend notamment la location d’un espace pour la soirée de lancement et de quoi booster la visibilité du site internet», complète Justine Gilliot.

Le premier, diplômé d’un Master en gestion d’entreprise à Lausanne, a précédemment travaillé chez UBS ainsi que dans la gestion de fortune. La seconde, au bénéfice d’un Master en publicité qu’elle a effectué à Bruxelles, a mené sa carrière dans des agences de communication et marketing. Leur passion commune: bien manger. En couple dans le privé, le duo d’entrepreneurs voit leur soutien mutuel comme une force pour le développement et la gestion de leur jeune société.

Actuellement en discussion avec les fournisseurs, les entrepreneurs basés à Carouge, près de Genève, ciblent des produits venant de Suisse et d’Europe principalement. «Certains venant de grosses marques et d’autres de plus petits producteurs», disent-ils sans en dévoiler davantage. Sur le portail, le consommateur pourra à chaque fois choisir une ou plusieurs des catégories alimentaires afin de cibler les denrées qui lui correspondent. Il pourra également bénéficier d’un système de fidélité inspiré de l’univers des jeux vidéo, en gagnant des points pour débloquer des avantages. Les livraisons s’effectueront dans un délai de trois à cinq jours, vers tout le territoire helvétique.