Zalando va se lancer dans la vente de cosmétiques

mercredi, 18.10.2017

Le poids lourd européen du prêt-à-porter en ligne Zalando a annoncé vouloir s'essayer d'ici au printemps 2018 à la vente de cosmétiques sur internet, un segment qu'il juge encore peu exploité.

Pour Zalando, le segment des cosmétiques constitue une opportunité alors que l'offre de produits de beauté en ligne est encore très restreinte.

"L'entrée sur le marché des produits de beauté est une étape supplémentaire logique pour nous et reflète les souhaits de nos clients", a déclaré Rubin Ritter, coprésident du directoire du groupe allemand, dans un communiqué.

L'entreprise de mode en ligne, née à Berlin en 2008 et désormais active dans 15 pays d'Europe, compte proposer maquillage, crèmes de soin, parfum et accessoires sur son site d'ici au printemps. Comme pour son expansion dans la mode, Zalando débutera par l'Allemagne, son marché national.

En cas de succès, le groupe visera dans un second temps d'autres pays, à commencer par la France, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas et l'Autriche, a indiqué M. Ritter dans un entretien à l'AFP.

Pour Zalando, le segment des cosmétiques constitue une opportunité alors que "l'offre de produits de beauté en ligne est encore très restreinte", a-t-il expliqué.

Le marché mondial des cosmétiques, qui pèse 80 milliards d'euros, est certes plus petit que celui des vêtements et chaussures (400 milliards d'euros) sur lequel Zalando s'est fait une place, mais présente un grand potentiel pour les acteurs du commerce en ligne, selon M. Ritter.

A terme, Zalando espère générer "des centaines de millions d'euros" grâce aux cosmétiques, affirme le dirigeant. Si elle est couronnée de succès, cette stratégie aidera l'entreprise à atteindre son objectif de doubler son chiffre d'affaires d'ici à 2020 par rapport aux 3,6 milliards de recettes de 2016.

Comme le montrent les résultats préliminaires pour le troisième trimestre dévoilés mercredi par Zalando, le groupe berlinois enregistre une forte croissance de ses ventes. Entre juillet et septembre, période marquée par le soldes d'été, son chiffre d'affaires devrait avoir crû de 27,5% à 29,5% sur un an pour dépasser le milliard d'euros. Sur cette période, sa rentabilité est en revanche en berne : sa marge opérationnelle ajustée est attendue proche de zéro.

A la Bourse de Francfort, vers 9h30, son titre, coté sur l'indice MDax, chutait de 3,05% à 42,87 euros.

Zalando publiera les chiffres définitifs de son bilan financier du troisième trimestre le 7 novembre.Pour 2017, il table toujours sur une progression du chiffre d'affaires comprise entre 20 et 25% et sur une marge Ebit ajustée entre 5 et 6%.(awp)