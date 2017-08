Gotham impose le co-working​

vendredi, 18.08.2017

Le plus grand espace de co-working ouvre en septembre à Lausanne. Une ouverture symptomatique de l’explosion de l’offre en Suisse romande. Entretien avec Andreas Schollin-Borg, co-fondateur et managing partner de Gotham.

Interview: Matteo Ianni



Andreas Schollin-Borg, co-fondateur et managing partner de Gotham .Il y a une explosion du co-working car le fonctionnement des entreprises change.

Gotham ouvre ses portes. Le plus grand espace de co-working de Suisse sera inauguré le 28 septembre à Lausanne. Mais l’établissement est déjà fonctionnel. Une nouveauté dans le paysage entrepreneurial qui s’inscrit dans cette tendance aux espaces de travail, de plus en plus nombreux....