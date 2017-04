Oscars des start-up des marchés émergents

Le plus grand concours de jeunes entreprises innovantes venant des pays émergents tient sa quatrième édition. Une idée née en Suisse.

Nicolette de Joncaire



Alisée de Tonnac. La mutation des pays émergents peut être très rapide. (Crédit: Daniel Lopez-Paullada)

Seedstars World arbore fièrement la couleur. L'idée est née en Suisse et tiendra sa compétition annuelle jeudi au Swiss Tech Centre de Lausanne. Découvrez les meilleures start-up des marchés émergents: 65 finalistes sélectionnées parmi 3000 candidatures venant d'Afrique, d'Asie, du Moyen-Orient, d'Amérique du Sud et d'Europe de l'Est. Bref du monde de demain. On ne parle pas encore ici de nouvelles technologies au sens propre mais, pour l'instant (et cela ne durera pas), de nouveaux modèles d'affaires basés sur des outils existants. Mot d'ordre: calquer des technologies déjà au point pour résoudre les grands problèmes économiques et sociaux du développement et battre au poteau une démographie galopante. Pas de high techs mais des innovations qui correspondent à de nouvelles habitudes de consommation et à des modes de production adaptés aux écosystèmes où l'infrastructure pèche. L'objectif d'Alisée de Tonnac, co-fondatrice de Seedstars World, est d'améliorer la visibilité et la crédibilité des jeunes sociétés innovantes auprès des investisseurs. Et d'accoutumer les investisseurs occidentaux au potentiel des entreprises des pays émergents. Le concours de l'an dernier s'est soldé par plus de 300 rencontres avec des bailleurs de fonds et une bonne centaine de rendez-vous avec les médias.

Entretien avec Alisée de Tonnac dans L’Agefi de demain.