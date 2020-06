Zur Rose se renforce en Europe avec l'acquisition du groupe Apotal

vendredi, 26.06.2020

Le pharmacien en ligne Zur Rose acquiert le groupe allemand Apotal, renforçant son positionnement en Europe.

Grâce à l'acquisition d'Apotal, 1,1 million de clients seront transférés à Zur Rose. (Keystone)

Le grossiste en médicaments et pharmacien en ligne Zur Rose renforce son positionnement en Europe en reprenant le groupe allemand Apotal, une pharmacie qui vend par correspondance et en ligne et qui est aussi active dans le domaine du diabète. Le prix de la transaction n'est pas détaillé.



Grâce à cette acquisition, 1,1 million de clients seront transférés à Zur Rose, sous réserve de leur consentement, selon un communiqué paru vendredi. L'élargissement de la base de clients à plus de 8 millions de clients renforcera considérablement la position de leader du groupe Zur Rose sur le marché européen.



Sur la base des indicateurs clefs de performance (KPI) et de l'évaluation par rapport au chiffre d'affaires, l'acquisition est considérée comme amenant une forte valeur ajoutée, explique Zur Rose.



Le groupe thurgovien précise que cette acquisition sera financée avec les liquidités disponibles et jusqu'à 60% du prix d'achat par l'émission de nouvelles actions financées par le capital autorisé et conditionnel.



En 2019, Apotal a réalisé un chiffre d'affaires de 157 millions d'euros.

Ces dernières années, Apotal a connu une croissance annuelle à un chiffre avec un résultat d'exploitation positif (Ebitda). En fonction de la réalisation des objectifs de croissance et de rentabilité convenus, le prix d'achat total pourrait correspondre à un multiple allant jusqu'à 0,4 fois les recettes prévues en 2020.



Le fondateur d'Apotal, Heinz-Peter Fichter, deviendra également actionnaire de Zur Rose grâce à cette transaction, laquelle sera soumise à l'approbation de l'autorité allemande de la concurrence.



Apotal, basée à Bad Rothenfelde, en Allemagne, a été fondée en 1980 et est présenté comme l'une des plus grandes marques de pharmacie en Allemagne. La société déploie une activité de vente par correspondance de médicaments en vente libre, de produits de santé et de beauté, mais aussi de médicaments délivrés sur ordonnance. En outre, Apotal a mis en place un réseau axé sur les patients diabétiques, offrant des services liés à cette maladie.(AWP)