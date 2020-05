Le pétrole repart à la hausse boosté par les mesures de déconfinement

mercredi, 06.05.2020

Le pétrole était à la hausse mercredi en Asie, porté par des mesures d'assouplissement prises par les grandes économies face au nouveau coronavirus.

Les prix du pétrole ont enregistré cette semaine des hausses. (Keystone)

Alors que les traders évaluent les conséquences de nouvelles tensions sino-américaines suscitées par la pandémie, le pétrole repart mercredi à la hausse en Asie porté par les mesures de déconfinement des grandes économies.



Le baril de Brent de la mer du Nord gagnait 0,45% à 31,11 dollars. Il avait déjà progressé de 14% mardi pour s'élever au-dessus de 30 dollars le baril, pour la première fois depuis la mi-avril.



Le baril américain de WTI grimpait de 1,1% à 24,18 dollars.



Les marchés pétroliers ont pâti ces dernières semaines de la diminution de la demande en raison de l'arrêt de nombreuses activités et de restrictions de voyage dans le monde.



Les prix ont enregistré cette semaine des hausses alors que les grandes économies touchées par le nouveau coronavirus ont commencé à assouplir le confinement.



Les conséquences des dernières accusations du président américain Donald Trump à l'adresse de la Chine, à laquelle il a reproché une nouvelle fois la gestion de la crise sanitaire ayant éclaté sur son territoire, étaient étroitement surveillées par les traders.



"Les traders sont particulièrement prudents ce matin en évaluant toutes les réactions possibles de la Chine", a commenté Stephen Innes, analyste pour AxiCorp. "Et celle qui pourrait faire le plus de mal serait une réduction par la Chine de ses importations de pétrole américain."



Les stocks du terminal de Cushing dans l'Oklahoma, qui servent de référence à la cotation du WTI à New York, seront particulièrement scrutés. Ils sont actuellement remplis à plus de 80% de leur capacité totale.



Depuis vendredi et jusqu'à fin juin, les membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et leurs principaux partenaires, réunis au sein de l'Opep+, retirent du marché 9,7 millions de barils par jour afin de stabiliser les prix.



Cette mesure exceptionnelle, devant être progressivement assouplie à partir de juillet, a pour but de soulager un marché asphyxié par une offre excédentaire et des stockages proches de la saturation avec la chute de la consommation liée à la pandémie de coronavirus.(awp)

