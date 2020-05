Les cours du pétrole grimpent sous l’impulsion chinoise

Le pétrole est en hausse, aidé par la production industrielle en Chine.

Un très gros transporteur de brut de 300.000 tonnes sur le fleuve Yangtze dans la province du Jiangsu en Chine orientale. Les prix du pétrole continuent de grimper après l'annonce d'une hausse de la production industrielle chinoise plus forte que prévu (Keystone / Chinatopix via AP)

Les prix du pétrole continuaient vendredi leur hausse, amorcée la veille, après la publication d'un chiffre de la production industrielle en Chine meilleur qu'attendu, signe encourageant pour la demande d'or noir. Vers 09h50 GMT (11h50 HEC), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juillet valait 31,86 dollars à Londres, en hausse de 2,35% par rapport à la clôture de jeudi.



A New York, le baril américain de WTI pour juin grimpait de son côté de 1,81%, à 28,06 dollars. La veille, les cours du Brent et du WTI ont nettement progressé, respectivement de 6,6% et de 9%.



Les prix du pétrole "continuent de grimper après l'annonce d'une hausse de la production industrielle chinoise plus forte que prévu", a expliqué Michael Hewson, de CMC Markets. Selon des statistiques officielles publiées vendredi, la production industrielle en Chine a connu un rebond en avril à +3,9%, une première depuis le début de l'année et le signe d'un retour progressif à la normale dans le premier pays à avoir été touché par l'épidémie de Covid-19.



Les experts interrogés par l'agence de presse financière Bloomberg tablaient sur une hausse bien moindre (+1,5%). "Après un +avril noir+, théâtre d'une chute sans précédent de la demande de pétrole et d'un cours du WTI passé sous 0 dollar, la situation s'éclaircit pour les marchés du pétrole", a résumé Stephen Brennock, de PVM. C'est en tout cas le message envoyé par ces données provenant de Chine mais aussi par le dernier rapport mensuel de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) publié jeudi.



L'AIE s'est en effet montrée un peu moins pessimiste dans ses prévisions de baisse de la demande de pétrole pour 2020: celle-ci est désormais estimée à -8,6 millions de barils par jour, selon son rapport mensuel sur le pétrole, et non -9,3 millions comme l'institution le prévoyait en avril.



Mercredi, c'est l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) qui estimait que le rééquilibrage du marché pétrolier allait s'accélérer au cours des prochains trimestres. (AWP)