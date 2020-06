Le pétrole se calme au lendemain d'une forte chute

samedi, 13.06.2020

Le pétrole a tenté de retrouver ses esprits vendredi après sa forte chute de la veille, mais a enregistré sa première baisse hebdomadaire depuis le mois d'avril.

Mercredi, les cours du pétrole avaient atteint des niveaux plus vus depuis début mars. (Keystone)

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en août a terminé à 38,73 dollars à Londres, en hausse de 0,5% ou 18 cents par rapport à la clôture de jeudi.

A New York, le baril américain de WTI pour le mois de juillet a cédé 0,2% ou 8 cents, à 36,26 dollars.

Sur l'ensemble de la semaine, le Brent a cédé 8,4% et le WTI 8,3%.

Dernièrement, "les prix du pétrole ont progressé pied au plancher, il est donc naturel que le marché reprenne ses esprits et corrige les excès", a commenté Bjornar Tonhaugen, analyste pour Rystad Energy.

"Il n'est pas surprenant que lorsque l'aversion au risque revient sur le marché, ce qui a fait flancher les marchés actions hier, cela engendre également des prises de bénéfices sur le pétrole", a renchéri Eugen Weinberg, pour Commerzbank.

Mercredi, les cours du pétrole avaient atteint des niveaux plus vus depuis début mars, mais ils se sont vivement repliés jeudi dans un marché préoccupé par une possible deuxième vague de Covid-19 et des perspectives économiques moroses.

Néanmoins, "les coupes historiques de l'Opep+ sont toujours en place", ce qui devrait limiter la chute des prix, a signalé Fawad Razaqzada, analyste pour Forex.com.

Samedi, les membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et leurs alliés se sont mis d'accord pour prolonger en juillet la réduction de production à laquelle ils s'astreignent depuis le 1er mai.

"Et malgré les craintes d'une deuxième vague de coronavirus, il est peu probable que les principales économies soient à nouveau complètement paralysées, ce qui signifie que la demande de pétrole brut ne sera pas aussi durement touchée qu'elle ne l'était il y a deux mois", a ajouté M. Razaqzada. (awp)