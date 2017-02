Le pétrole ouvre en baisse à New York, à 52,57 dollars le baril

mardi, 07.02.2017

Les cours du pétrole ont ouvert en baisse mardi à New York, pénalisés par la poursuite de la hausse du dollar et des inquiétudes concernant le niveau des stocks américains.



Vers 14H00 GMT, le prix du baril de "light sweet crude" (WTI) reculait de 44 cents à 52,57 dollars sur le contrat pour livraison en mars au New York Mercantile Exchange (Nymex). - (awp)