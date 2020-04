Les transports publics ralentissent encore

jeudi, 02.04.2020

Le pays est entré dans la dernière phase de réduction des horaires des transports publics. En parrallèle, l'OFT a décidé d'accorder une enveloppe plus importante pour les années 2022 à 2025 de 4,4 milliards de francs aux transports publics.

Ce changement d'horaire est valable au moins jusqu'au 26 avril. (Keystone)

La dernière étape de la réduction des horaires des transports publics suisses causée par la pandémie de coronavirus est entrée en vigueur ce jeudi. Selon les Chemins de fer fédéraux suisses (CFF), la demande a chuté de 80 à 90%. Depuis ce jeudi, les Intercity Genève-Aéroport-St-Gall ne circulent plus entre Genève-Aéroport et Fribourg. L'Interregio Zurich-Lucerne est également supprimé.

La mise en œuvre de cette quatrième étape s'est bien déroulée, selon l'ex-régie fédérale. Les entreprises de transports publics recommandent aux voyageurs de consulter avant chaque déplacement l'horaire en ligne, qui est mis à jour en continu. Selon les CFF, les mesures d'hygiène et de distanciation sociale sont tenues. Lorsque c'est possible, les trains circulent dans leur composition maximale.



Ce changement d'horaire est valable au moins jusqu'au 26 avril. On ignore combien de temps la situation exceptionnelle causée par le coronavirus durera. Mercredi, le nouveau patron des CFF Vincent Ducrot avait affirmé que l'entreprise prépare des plans pour faire redémarrer l'exploitation. Cela se fera en «deux, maximum trois étapes», avait-il précisé.

Une enveloppe de 4,4 milliards pour le transport régional

A noter que l'Office fédéral des transports (OFT) a annoncé que les transports publics devraient bénéficier d'une enveloppe plus importante pour les années 2022 à 2025. La structure prévoit un crédit d'environ 4,4 milliards de francs pour le transport régional. Il a mis en consultation son projet ce jeudi. Elle restera ouverte jusqu'au 18 mai. Les conséquences financières de la pandémie du coronavirus seront traitées séparément et ne font pas partie de ce projet.



L'OFT demande une augmentation de 300 millions de francs par rapport à la période précédente (2018-2021). L'augmentation serait de 1,6 à 2% par an. Elle permettrait de financer les offres supplémentaires planifiées telles que les RER à Zurich, Fribourg ou Vaud ainsi que les coûts liés aux investissements nécessaires comme le renouvellement du matériel roulant.



Ce crédit permettra en outre de soutenir durablement des projets d'innovation dans le transport régional de voyageurs. Celui-ci englobe les transports par train, bus, bateau ou les remontées mécaniques au sein d'une région.



Deux millions d'usagers

Le transport régional de voyageurs est une tâche commune de la Confédération et des cantons. Il est un pilier central du bon fonctionnement de la vie quotidienne en Suisse, précise l'OFT dans son rapport. Il amène deux millions et demi de personnes par jour au travail, dans les magasins ou sur leur lieu de loisirs. Il relie les villages et les agglomérations entre eux ainsi que les centres et les villes de toutes les régions de Suisse. (awp/ats)

