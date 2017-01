Bourse des métaux: le patron du LME met un terme à ses fonctions

lundi, 23.01.2017

Le patron du London Metal Exchange (LME), première Bourse pour les métaux industriels au monde, Garry Jones a quitté son poste, a annoncé lundi sans plus de précision son propriétaire, la Bourse de Hong Kong.



M. Jones abandonne ce jour l'ensemble de ses fonctions au sein de la Bourse de Hong Kong, dont celle de directeur général du LME, selon un communiqué du Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (HKEx), le groupe qui gère la Bourse de Hong Kong.



Fort de plus de 30 ans d'expérience en matières d'échanges et de services financiers, Gary Jones avait pris les rênes du LME à l'été 2013, alors que la Bourse londonienne, qui va fêter ses 140 ans cette année, venait d'être rachetée par HKEx.



M. Jones est remplacé à titre temporaire par le directeur de l'exploitation du LME Matthew Chamberlain, en attendant l'arrivée de son successeur.



"Nous remercions Garry pour sa contribution à la transformation du LME durant les dernières années et nous lui souhaitons le meilleur pour ces nouveaux projets", a déclaré Charles Li, directeur général du HKEx, cité dans le communiqué.



Le LME est la première Bourse mondiale d'échanges de métaux de base, voyant transiter 80% des échanges de contrats à terme sur les métaux non-ferreux (cuivre, aluminium, plomb, zinc, nickel et étain principalement). - (awp)