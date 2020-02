Départ du patron de Jaguar Land Rover

jeudi, 30.01.2020

Le patron de Jaguar Land Rover, Ralph Speth, quitte ses fonctions en septembre après la suppression de milliers d'emplois au sein du groupe britannique ces dernières années.

Ralph Speth va rester vice-président non exécutif du conseil d'administration de JLR.(Keystone)

Ralph Speth, va quitter ses fonctions de directeur de Jaguar Land Rover en septembre à la fin de son contrat, a annoncé le constructeur automobile britannique en difficulté jeudi dans un communiqué.



Le groupe a supprimé des milliers d'emplois ces dernières années face à la baisse de ses ventes, dans un contexte d'incertitudes liées au Brexit, de croissance mondiale en berne, de

perte de vitesse du diesel et d'essor de l'électrique.



M. Speth s'est dit "honoré d'avoir travaillé avec tant de personnes dévouées et créatives". Il va rester vice-président non exécutif du conseil d'administration de JLR et continuer à siéger au CA de l'indien Tata Sons, la maison mère.(awp)