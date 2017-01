BKW: le parc éolien de Juvent augmente sa production électrique en 2016

jeudi, 12.01.2017

Le parc éolien de Juvent, coentreprise de BKW, des services industriels bâlois, d'AEW, de Groupe E Greenwatt et de la Société des forces motrices de la Goule, a augmenté en 2016 sa production d'électricité de 1,8% à 57 millionsde kilowattheures (kWh).

Juvent table à partir de 2017 sur une production annuelle d'environ 70 millions de kWh, correspondant à la consommation annuelle de plus de 15'000 ménages.

Le parc éolien de Juvent, coentreprise de BKW, des services industriels bâlois, d'AEW, de Groupe E Greenwatt et de la Société des forces motrices de la Goule, a augmenté en 2016 sa production d'électricité de 1,8% à 57 millionsde kilowattheures (kWh), a annoncé jeudi l'énergéticien bernois. Le remplacement de quatre éoliennes par des modèles plus performants a permis d'accroître la production.



La production énergétique de l'année dernière correspond à la consommation d'électricité d'environ 13'000 foyers. Juvent table à partir de 2017 sur une production annuelle d'environ 70 millions de kWh, correspondant à la consommation annuelle de plus de 15'000 ménages, selon un communiqué.



Les travaux de modernisation se poursuivront au printemps. - (awp)