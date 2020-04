Givaudan se met aussi au gel hydroalcoolique

jeudi, 02.04.2020

Le numéro un mondial des arômes et parfums Givaudan produira 700.000 bouteilles de désinfectant pour les mains.

Les laboratoires du fabricant Givaudan produisent toutes sortes d'arômes et de goûts, ici pour des bonbons (Keystone)

La liste des entreprises suisses qui se mettent au désinfectant pour contribuer à la lutte contre la pandémie de coronavirus s’allonge: Morand et son désinfectant à base d’eau-de-vie, l'entreprise familiale genevoise Firmenich, la Société suisse des explosifs (SSE) basée dans le Haut-Valais, Lonza à Viège, la firme Arval de Conthey, le géant de la chimie Huntsman à Monthey ou encore le site de Prangins du colosse de la pharma britannique GSK,… Et maintenant le spécialiste des arômes et parfums Givaudan.



Le fabricant suisse âgé de plus de 250 ans s'est engagé à produire du gel hydroalcoolique pour combler une demande croissante. Une ligne de production dédiée a été installée pour en produire 60 tonnes au cours des deux prochaines semaines.

Sur son site genevois de Vernier, Givaudan produira 700.000 bouteilles de 100ml pour en faire don au secteur médical, notamment aux hôpitaux environnants, à celui des transports, avec l'aéroport de Genève et les Transports publics genevois (TPG) comme bénéficiaires ou encore à des services locaux apportant leur soutien à la lutte contre la pandémie.



Du gel hydroalcoolique sera également produit dans des proportions moins importantes sur d'autres sites aux Etats-Unis, en Europe et à Singapour. Au cours des prochaines semaines, l'entreprise souhaite augmenter ses capacités de production pour pouvoir faire d'autres dons. En France, l'entreprise a déjà produit et fait don aux hôpitaux de 850 kg de solution désinfectante sur son site de Pomacle en France.



«Dans un cours laps de temps, nous sommes parvenus à établir des lignes de production pour du désinfectant pour les mains permettant de produire jusqu'à 8 tonnes par jour», s'est félicité le directeur général Gilles Andrier. (AWP)

