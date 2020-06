Uber lance une option écologique à Genève et Lausanne

Le numéro un des voitures avec chauffeur déploie le service Uber Green à Genève, Lausanne et Bâle. Il permet de réserver un véhicule hybride ou électrique.

MH



Uber Green permet de réserver directement sur l'application un véhicule hybride ou électrique (Pixabay)

Les Suisses sont de plus en plus intéressés par les véhicules électriques, a souligné Uber lors de sa conférence de presse, jeudi matin. Le numéro un des voitures avec chauffeur fait état d'une augmentation de 144% des achats de voitures électriques en Suisse en 2019, comparé à l'année précédente. Pour coller à cet engouement, Uber lance Uber Green à Lausanne, Genève et Bâle. Cette offre permet de réserver directement sur l'application un véhicule hybride ou électrique et de réaliser un trajet au même tarif qu'un véhicule de l'option standard d'UberX.

En parallèle, Uber lance son option "Comfort", qui réunit des véhicules récents et spacieux. L'offre permet à l'utilisateur de notamment choisir entre une course conviviale ou calme, et de régler la température du véhicule.