Publica lance un indice boursier climatiquement efficace

mardi, 25.02.2020

Le nouvel indice boursier de Publica permettra de prendre en compte entièrement les effets du changement climatique sur les investissements.

Publica estime qu'elle sera en mesure d'améliorer sensiblement sa gestion des risques et des opportunités en lien avec le climat.

Taillé sur mesure pour elle, le nouvel outil doit permettre à la Caisse fédérale de pensions de rendre la totalité de son portefeuille d'actions climatiquement efficace d'ici à fin 2021.



Le nouvel indice permettra de prendre en compte entièrement les effets du changement climatique sur les investissements. Les placements dans les entreprises ayant une exposition négative pourront être réduits, alors que ceux dans entreprises préparées aux risques climatiques ou disposant de modèles en faveur de la réduction des émissions de CO2 seront surpondérés, a indiqué PUBLICA mardi.



Avec ce nouvel indice boursier, sous licence de MSCI, la Caisse de pensions fédérale estime qu'elle sera en mesure d'améliorer sensiblement sa gestion des risques et des opportunités en lien avec le climat. Concrètement, il est possible de compter avec, au minimum, 30% de risques en moins et, au minimum, 30% d'opportunités en plus que l'indice boursier initial.(awp)