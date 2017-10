Le nouvel album "Astérix et la Transitalique" sort en Europe

jeudi, 19.10.2017

Le nouvel album d'Astérix "Astérix et la Transitalique", troisième album réalisé par le duo Ferri-Conrad, sort dans les librairies européennes. Une course de chars en Italie est au coeur de la nouvelle aventure des irréductibles gaulois.

Une course de chars en Italie, menée tambour battant par les deux héros Astérix et Obelix, est au cœur de cette nouvelle aventure.

Deux ans après "Le papyrus de César", Astérix et Obélix sont au départ d’une nouvelle aventure. L'album "Astérix et la Transitalique" sort dans les libraires européennes. Il arrive avec sa pluie de baffes et de dents cassées qui ravira les passionnés d’aventures rocambolesques, de jeux de mots inimitables, et d’Histoire revisitée.

"Astérix et la Transitalique", est le troisième album réalisé par le duo composé de Jean-Yves Ferri au scénario et Didier Conrad au dessin. Le tout sous l’œil bienveillant d’Albert Uderzo, co-créateur avec le regretté René Goscinny qui a vendu plus de 370 millions d’albums depuis la première apparition des deux irréductibles en 1959.

Pourquoi l'Italie?

Aussi surprenant que cela paraisse, Astérix et Obélix, n’ont encore jamais parcouru l’Italie. Seule Rome a fait l’objet de visites des irréductibles Gaulois, lors d’un premier passage en 1964 (Astérix Gladiateur) puis en 1972 (Les Lauriers de César). Mais ce pays ne se résume heureusement pas à sa capitale, tout comme les habitants de l’Italie ne sont pas tous romains, au contraire. Vénètes, Ombriens, Etrusques, Osques, Messapes, Apuliens: c’est toute une diversité de peuples qui font la péninsule, et tous n’acceptent pas si facilement l’autorité romaine.

« L’Italie ne se résume pas à César, Rome et son Colisée! Nous nous sommes rendu compte qu’il était enfin temps pour Astérix et Obélix de se faire une idée plus précise de ce qu’était vraiment l’Italie !» expliquent Didier Conrad et Jean-Yves Ferri. Albert Uderzo ne pouvait rêver plus beau cadeau de la part des auteurs du nouvel album: une aventure se déroulant dans le pays de ses origines.

Au menu de cette 37e aventure : gastronomie succulente et généreuse, monuments antiques de toute beauté, et paysages sublimes à traverser, peuplés de personnages hauts en couleurs. il paraîtrait même que certains d’entre eux pourraient évoquer des personnalités contemporaines bien connues de tous...

La couverture

Le coup de crayon de Didier Conrad nous plonge d’emblée dans l’univers de l’album. Pins parasol, architectures antiques, voies romaines, les décors majestueux de l’Italie antique s’offrent au lecteur. Retrouver le dynamisme, la finesse de trait, et l’humour qui font la potion magique des couvertures d’Astérix n’a pourtant rien de simple, comme le confie Didier Conrad : « réaliser une couverture d’album est tout un art », nous raconte-t-il. « Cela peut paraître évident, mais résumer l’univers de toute une saga, rendre hommage à des personnages connus de tous et révéler les nouvelles têtes, dégager les thématiques de la nouvelle histoire tout en apportant un certain type d’humour propre à la tradition « Goscinny et Uderzo », le tout en un dessin unique, croyez-moi, c’est un véritable casse-tête ! ».

Le décor est désormais planté, et le doute n’est plus permis : c’est bien une course de chars, menée tambour battant par nos héros, qui est au cœur de cette nouvelle aventure.

Astérix en chiffres

-1959: Première parution, le 29 octobre, dans le magazine pilote.

- 1961: parution du premier album d’Astérix, Astérix le Gaulois. 6000 exemplaires pour le tirage initial.

- 37: Nombre d’albums parus au 19 octobre 2017

- 111: Nombre de traductions existantes (langues et dialectes).

- 13: Nombre de films tirés d’Astérix, dont 9 longs métrages animés-

- 370 000 000 albums vendus dans le monde, soit 8 880 tours Eiffel empilées. Mis bout à bout, les albums font 2 fois le tour de la Terre et, entassés, pèsent 12 900 tonnes, l’équivalent de 400 camions de 35 tonnes.