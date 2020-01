Swiss Re émet une obligation couvrant les risques liés aux tremblements de terre

lundi, 13.01.2020

Le nouveau produit dérivé de Swiss Re a pour objectif de couvrir le risque hypothécaire en cas de catastrophes naturelles liées à des tremblements de terre via une technique paramétrique.

Des bouteilles d'alcool et d'autres produits sont éparpillés sur le sol après un tremblement de terre en Californie.(Keystone)

Le réassureur Swiss Re a émis aux Etats-Unis une obligation évènementielle pour couvrir les risques hypothécaires liés aux tremblements de terre. La transaction s'est faite via la filiale Capital Markets et a été clôturée avec succès, a indiqué l'entreprise lundi.



Ce produit dérivé a pour objectif de couvrir le risque hypothécaire (défaut de remboursement du prêt immobilier) en cas de catastrophes naturelles liées à des tremblements de terre via une technique paramétrique. Il couvre les Etats de Californie, de l'Oregon, de Washington et de Caroline du Sud, précise le communiqué.



L'obligation est un emprunt de type "principal at risk", permettant aux investisseurs d'accroître le rendement via un effet de levier. Elle est émise dans un volume de 225 millions de dollars avec des taux variables. Le titre a été émis via la société Sierra, pour le compte du fonds "Bayview MSR Opportunity".(awp)