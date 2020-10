Markus Mahler est le nouveau président du conseil d'administration de Mobility

jeudi, 08.10.2020

Le nouveau président du conseil d'administration de Mobility Société Coopérative se nomme Markus Mahler.

Markus Malhler.

Markus Mahler, 48 ans, a été nommé à la tête du conseil d'administration de Mobility. Ce dernier a travaillé en dernier lieu pendant six ans en tant que CEO de brack.ch et exerce divers mandats de conseil d'administration, notamment auprès de Mahler & Co. AG, de Preventica AG ou de la Bank Leerau Genossenschaft.

Pour Mobility, son expérience numérique dans le domaine de "l'économie de plateforme" est particulièrement intéressante puisque c'est dans cette direction que le secteur de la mobilité évolue de plus en plus.

Outre l'élection de M. Mahler au conseil d'administration, l'assemblée des délégués de Mobility Société Coopérative a également reconduit les membres existants Rolf Georg Schmid (vice-président), Sabine Kilgus, Arnd Bätzner et Carol Chisholm dans leurs fonctions.

Depuis la constitution du conseil d'administration de fin septembre 2020, M. Mahler agit comme président de la société coopérative et succède à Frank Boller, qui a atteint la durée maximale de mandat de 12 ans.