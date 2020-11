Pierre-Alain Ruffieux prend les commandes de Lonza

lundi, 02.11.2020

Le nouveau patron du géant de la chimie et sous-traitant de l'industrie pharmaceutique Lonza entre en fonction, ce lundi. Jusqu’ici Pierre-Alain Ruffieux dirigeait les opérations techniques pharmaceutiques mondiales chez Roche.

Nommé en juin, Pierre-Alain Ruffieux rejoint ce lundi Lonza Group en tant que CEO. "J'ai eu l'opportunité de travailler avec Lonza en tant que client à plusieurs reprises au cours de ma carrière (...). J'espère que cette expérience me donnera une perspective unique sur la façon dont Lonza peut développer son offre de services dans les années à venir", a-t-il indiqué dans un communiqué. (Lonza)

La direction du chimiste Lonza va retrouver, ce lundi, une certaine normalité avec l'entrée en fonction du directeur général (CEO) Pierre-Alain Ruffieux. L'arrivée d'un nouveau patron va permettre au président Albert Baehny de se concentrer pleinement sur la conduite stratégique du groupe bâlois. Ce dernier dirigeait le fournisseur de l'industrie pharmaceutique à titre intérimaire depuis près d'une année, rappelle un communiqué diffusé lundi.



L'ex-directeur général Marc Funk avait annoncé sa démission en novembre 2019 en invoquant des "raisons personnelles", après seulement une année en poste.

La nomination de Pierre-Alain Ruffieux a été annoncée en juin. Le nouveau patron de Lonza dispose de plus de 20 ans d'expérience dans le développement et la fabrication de médicaments. Avant d'œuvrer pour Roche, il a travaillé douze ans durant pour le compte du voisin et concurrent Novartis. (AWP/ATS)