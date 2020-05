VI Partners: un nouveau fonds de capital-risque pour les start-up suisses

mercredi, 13.05.2020

Le nouveau fonds de capital-risque lancé par VI partners ciblera les entreprises innovantes en phase de démarrage en Suisse. La première clôture en avril 2020 s'élève à 75 millions de francs.

MH



La première clôture en avril 2020 s'élève à 75 millions de francs, un peu moins que les 80 millions espérés.(Keystone)

Le fonds d'investissement en capital-risque créé par la société zurichoise VI Parners a clôturé une première levée de 75 millions de francs au mois d'avril. Un peu moins que les 80 millions visés initialement. Le fonds ciblera les entreprises innovantes en phase de démarrage en Suisse, tout en réalisant des investissements dans des entreprises de stade ultérieur dans le pays et à l'étranger.

Soutien bienvenu

Une aide bienvenue pour les start-up suisses qui traversent en ce moment une phase difficile en pleine crise du coronavirus. Le Conseil fédéral leur a proposé le 22 avril une mesure d'aide supplémentaire sous la forme de crédits bancaires cautionnés. Le crédit couvrant jusqu'à 1/3 des frais courants et au maximum jusqu'à 1 million de francs. Toutefois, cette mesure est jugée insuffisante par de nombreux entrepreneurs. Selon une enquête réalisée par Venturelab, le concept de prêt actuel ne fonctionne pas pour 70% des jeunes pousses interrogées.

Le fonds a été soutenu par ses principaux investisseurs Venture Incubator, une structure d'investissement avec des investisseurs privés (ABB, Bühler, Crédit Suisse, ETH, Hilti, McKinsey, Nestlé, Schindler, Sulzer, Suva, ZKB), le Fonds européen d'investissement (FEI) - dans le cadre de l' InfinFin Equity Facility for early stage soutenu par le programme Horizon 2020 pour la recherche et l'innovation de la Commission européenne - et le Swiss Entrepreneurs Fund (Swiss Entrepreneurs KmGK). La clôture définitive devrait avoir lieu courant 2021.

L'équipe VI Partners a accès à des entreprises dérivées de la technologie profonde grâce à ses relations avec les bureaux de transfert de technologie des grandes universités suisses. Trois des partenaires fondateurs de VI Partners dirigent le fonds supplémentaire: Diego Braguglia, Arnd Kaltofen et Alain Nicod. Le quatrième partenaire fondateur, Daniel Gutenberg, restera Venture Partner du nouveau fonds. L'équipe s'est agrandie avec deux professionnels de l'investissement expérimentés, Benedikt Luhmann et Cyrill Osterwalder.