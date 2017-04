Le logement d'utilité publique devrait bénéficier d'un coup de pouce de 250 millions de francs

mercredi, 05.04.2017

Le nouveau crédit-cadre, qui doit alimenter ce fonds pour une durée de dix ans, vise à répondre à l'initiative populaire "Davantage de logements abordables".

Le nouveau crédit-cadre, qui doit alimenter ce fonds pour une durée de dix ans, vise à répondre à l'initiative populaire "Davantage de logements abordables".

Le Conseil fédéral a mis mercredi en consultation jusqu'au 12 juillet un projet pour gonfler le fonds de roulement ad hoc.

Ce fonds permet d'allouer des prêts pour la construction, la rénovation ou l'acquisition de logements à loyer modéré. Le nouveau crédit-cadre, qui doit alimenter ce fonds pour une durée de dix ans, vise à répondre à l'initiative populaire "Davantage de logements abordables" dont le gouvernement ne veut pas.

Depuis 2003, environ 1500 logements ont bénéficié chaque année d'un soutien par le biais du fonds de roulement. "Le crédit-cadre proposé permettrait de poursuivre cet encouragement au même niveau ces prochaines années", d'après le Conseil fédéral. L'aide au financement doit contribuer à maintenir de la part de marché du secteur d'utilité publique, qui est d'à peine 5% aujourd'hui.

Même s'il considère les instruments et objectifs de l'initiative pour plus de logements abordables comme superflus, le gouvernement reconnaît la nécessité d'une offre suffisante. Son projet se veut "en lien étroit" avec l'initiative. Il entrerait en vigueur si elle était retirée ou rejetée.

Le texte de l'Association suisse des locataires (Asloca) veut inciter la Confédération et les cantons à encourager davantage la construction d'habitations à loyer modéré. Il demande que 10% des nouveaux logements soient déclarés d'utilité publique.

Pour y parvenir, cantons et communes pourraient faire valoir un droit de préemption, notamment sur les immeubles appartenant à la Confédération ou à des entreprises qui lui sont liées, comme les CFF ou La Poste.(awp)