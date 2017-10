Davidoff inaugure son nouveau siège social à Bâle

Le nouveau bâtiment offre des lieux de travail et de représentation ouverts et communicants sur sept niveaux, d'une superficie totale de 7667 m2. Les espaces de travail sont complétés par des show-rooms et des lounges à cigares ultramodernes.

Oettinger Davidoff AG a inauguré la Maison Davidoff, sise Nauenstrasse 73 à Bâle. Ce nouveau bâtiment, siège social de l'entreprise familiale bâloise Oettinger Davidoff AG, remplace l'immeuble construit en 1930 au même endroit. Plusieurs fois réaménagé, ce dernier a rempli ses fonctions pendant plus de 85 ans.

Au terme de deux ans de construction, d'avril 2015 à juillet 2017, quelque 160 collaborateurs travaillent désormais dans la nouvelle Maison Davidoff.

Conçue par le bureau d'architectes Diener & Diener, la Maison Davidoff s'insère en tant qu'élément moderne et parfaitement naturel dans le paysage urbain de Bâle. Le nouveau bâtiment offre des lieux de travail et de représentation ouverts et communicants sur sept niveaux, d'une superficie totale de 7667 m2 (SIA 416).

Les espaces de travail sont complétés par des show-rooms, des lounges à cigares ultramodernes, une cafétéria ainsi qu'un parking souterrain de 24 places. « Grâce à d'expressifs piliers externes, nous voulions donner forme à une maison qui laisse transparaître son intérieur animé par les postes de travail de Davidoff. Comme un choeur, les piliers entourent les niveaux de bureau. La silhouette extérieure, qui s'adresse aux passants, se confronte à la banalité du grand axe de circulation », a expliqué Roger Diener.

La Maison Davidoff est conçue comme une longue halle de plusieurs étages coiffée d'un niveau en attique, qui s'étire le long de la rue en suivant une ligne galbée à l'angle de la parcelle. Cette forme de base simple puise son aspect caractéristique dans le contour mouvant et l'agencement de ses piliers préfabriqués en béton armé verni. Les piliers de béton ronds s'affinent vers le haut et vers le bas, rappelant ainsi le populaire format de cigares Torpedo. Fûts bombés et entrecolonnements structurent l'ensemble du pourtour de la façade transparente.

L'intérieur conçu par le cabinet Lassoudry architects GmbH vise à créer un sentiment de bien-être dans le cadre du travail quotidien, mais aussi à susciter l'atmosphère d'authenticité chaleureuse typique des Caraïbes qui se reflète dans la devise de Davidoff : Time Beautifully Filled.

Points forts visuels au sein de la zone intérieure, l'humidor « walk-in » moderne et les lounges à cigares contribuent à l'évocation permanente de l'origine tropicale des cigares en République dominicaine, où se trouve une grande partie de la production et du personnel de Davidoff.

Des oeuvres d'art créées par les artistes de la Davidoff Art Initiative, exposées au long des différents niveaux, visent à refléter les valeurs de base du groupe helvétique : respect de la nature, préservation des méthodes traditionnelles en matière de culture de tabacs haut de gamme et de fabrication de cigares ainsi que recentrage sur l'héritage culturel et artistique et les milieux de l'art contemporain aux Caraïbes.