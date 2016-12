Forte hausse des offres d'emplois sur un an

mardi, 20.12.2016

Le nombre d'offres d'emplois publiées entre décembre 2015 et décembre 2016 en Suisse a bondi de 38,8%, la plus forte hausse enregistrée depuis 2012.

La région alémanique a enregistré la plus importante progression, avec 40,5%, loin devant la partie romande du pays (+28%).

Les spécialistes en pharmacie représentent les employés les plus demandés, avec un bond de 65,6% des offres, suivi de la logistique et la planification (+48,3%), l'ingénierie (+44,9%), les ventes (+28,2%) et les spécialistes informatiques (+25,7%), selon le Swiss Job Index.



"Ces tendances devraient se maintenir en 2017, particulièrement dans les catégories d'emploi montrant déjà une croissance significative", a indiqué Charles Franier, directeur exécutif de Michael Page.



