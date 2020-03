La Suisse romande en tête des offres d’emploi publiées

mercredi, 25.03.2020

Le nombre d'offres d'emploi publiées affiche une hausse de 14,5% sur un an en Suisse romande.

SG



A l’échelle de la Suisse, les offres d’emploi ont enregistré une augmentation de 7.7% sur les 12 derniers mois. (Keystone)

Selon le Swiss Job Index de Michael Page, la Suisse romande a affiché la plus forte croissance du nombre d’offres d’emploi publiées, avec une hausse de 14.5% sur un an (mars 2019 – mars 2020) et une hausse mensuelle de 0.8% par rapport à février.

A l’échelle de la Suisse, les offres d’emploi ont enregistré une augmentation de 7.7% sur les 12 derniers mois et un recul mensuel de 0.8%. La région alémanique, qui concentre 9 emplois publiés sur 10, fait état d’une croissance sur un an de 6.7%, avec une baisse de 1% ce dernier mois.

L’arc lémanique (GE, VD, VS) a tiré la croissance régionale des offres d’emploi publiées, affichant des valeurs en hausse de 19.6% sur un an et de 1.3% sur le mois.

Les plus fortes croissances mensuelles concernent la planification, en lien avec l’augmentation des achats en ligne, ainsi que les secteurs assurance, immobilier, IT, et encore finance et comptabilité.

«La demande de spécialistes continue d’augmenter. Outre les experts IT, les spécialistes en industrie avec des compétences IT sont également très demandés», explique dans un communiqué Julien Gibert, directeur exécutif, Michael Page.